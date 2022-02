La criticata equiparazione tra agricoltura biodinamica e biologica è stata esclusa da una proposta di legge in discussione alla Camera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mercoledì la Camera dei deputati ha approvato due emendamenti presentati da Riccardo Magi di +Europa per eliminare un controverso passaggio che equiparava l’agricoltura biodinamica a quella biologica da una proposta di legge sulla tutela, lo sviluppo e la competitività della Leggi su ilpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mercoledì ladei deputati ha approvato due emendamenti presentati da Riccardo Magi di +Europa per eliminare un controverso passaggio che equiparava l’a quellada unadisulla tutela, lo sviluppo e la competitività della

Advertising

mlgelm : RT @ilpost: La criticata equiparazione tra agricoltura biodinamica e biologica è stata esclusa da una proposta di legge in discussione alla… - yuna_hikari : RT @ilpost: La criticata equiparazione tra agricoltura biodinamica e biologica è stata esclusa da una proposta di legge in discussione alla… - ilpost : La criticata equiparazione tra agricoltura biodinamica e biologica è stata esclusa da una proposta di legge in disc… -