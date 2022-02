La crisi del bipopulismo è ormai conclamata | adesso è il momento del paletto di frassino

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo splendido spettacolo offerto dalle contorsioni del Movimento 5 stelle, con Giuseppe Conte a dichiarare che la sua leadership non dipende dalle «carte bollate» e Beppe Grillo a rispondergli che «le sentenze si rispettano», rischia di distrarre l’attenzione dal quadro d’insieme. Agli spasimi del primo partito populista d’Italia vanno infatti affiancate le meno appariscenti ma non meno violente scosse che agitano nel frattempo il campo sovranista, con gli scambi di accuse sempre più pesanti tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Sembra un sogno: Lega e Movimento 5 stelle, i trionfatori delle elezioni del 2018, i due campioni delitaliano, i protagonisti di quella maggioranza gialloverde che per un attimo minacciò di portarci fuori dall’euro, mettere in stato d’accusa Sergio Mattarella e trascinarci a passo di carica verso la bancarotta economica e civile, nel ...

