La Coppa Italia è antisportiva siamo d’accordo | ma la Lazio di Sarri è l’anticalcio 4-0 dal Milan

Milan-Lazio è finita 4-0. Che la Coppa Italia sia una manifestazione non improntata ai principi dello sport, siamo d'accordo con Sarri e lo abbiamo scritto. Detto questo, poi si va in campo. E in campo la Lazio di Sarri ha dimostrato ancora una volta di essere l'anticalcio. In più, si è fatto male anche Immobile che è uscito per infortunio (a risultato già ampiamente acquisito). La squadra del fu Comandante è stata annientata dal Milan che non ha dovuto neanche sforzarsi più di tanto per chiudere il primo tempo 3-0 e la partita 4-0. La squadra di Sarri ha voluto giocare, di fatto, senza difesa. L'esperimento non è riuscito. Kessié ha servito Leao come se si stesse giocando una partita ...

