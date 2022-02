La Coppa Italia è "antisportiva"? Il confronto con le altre nazioni (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Secondo Maurizio Sarri la Coppa Italia è "uno dei tornei più antisportivi del mondo". Ha ragione? Vediamo come funzionano le altre principali coppe nazionali. Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Secondo Maurizio Sarri laè "uno dei tornei più antisportivi del mondo". Ha ragione? Vediamo come funzionano leprincipali coppe nazionali.

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - CAGLIARILIVEAPP : Allegri “La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi” - Dulafive : Sarri sul format coppa Italia ha ragione, anche se poi se modificassimo gli toccherebbe giocare ancora più partite,… -