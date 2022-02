La Cassazione dice che il Garante può chiedere la deindicizzazione ma non la rimozione degli articoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’è un tema che è stato sollevato dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile. La sentenza che è stata depositata ieri (la numero 3952/22) parla del diritto all’oblio e degli equilibri di responsabilità e di autorità nella rimozione di un contenuto dai motori di ricerca. In modo particolare, la sentenza mette l’accento sul ruolo del Garante della Privacy che, in base a quanto stabilito dai giudici, può chiedere la deindicizzazione del contenuto, ma non la rimozione della sua copia cache. LEGGI ANCHE > Diritto all’oblio e impronta digitale, la scarsa consapevolezza degli italiani Chi deindicizza i contenuti sui siti di notizie Come funziona il processo di deindicizzazione e cancellazione? Le redazioni dei giornali sono ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’è un tema che è stato sollevato dalla Corte di, prima sezione civile. La sentenza che è stata depositata ieri (la numero 3952/22) parla del diritto all’oblio eequilibri di responsabilità e di autorità nelladi un contenuto dai motori di ricerca. In modo particolare, la sentenza mette l’accento sul ruolo deldella Privacy che, in base a quanto stabilito dai giudici, puòladel contenuto, ma non ladella sua copia cache. LEGGI ANCHE > Diritto all’oblio e impronta digitale, la scarsa consapevolezzaitaliani Chi deindicizza i contenuti sui siti di notizie Come funziona il processo die cancellazione? Le redazioni dei giornali sono ...

Advertising

GaspareCaj : Non so se avete capito. Le leggi non esistono più. Le riscrivono a posteriori i vari tribunali, in maniera contradd… - SchwoarzMola : RT @TheExtremista: E se lo dice il figlio di un grande attore, io direi che è cassazione. - TheExtremista : E se lo dice il figlio di un grande attore, io direi che è cassazione. - TV2000it : RT @tg2000it: #Cei: ogni #vita va custodita sempre. Promuovere #cure #palliative ???Ascoltate cosa dice Cesare #Mirabelli, pres. emerito #C… - gispedicato : @fulviocatto @luipanfilibreda @CottarelliCPI Allora possiamo stare sereni, lo dice la Cassazione Gabanelli. -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione dice Si può cancellare una notizia da internet? Nessuna legge però dice dopo quanti anni deve essere cancellata una notizia dal web . Sicché la ... A ben vedere, però, come chiarito dalla Cassazione più volte [1] , il giornale è tenuto solo a de - ...

Semaforo giallo: guerra sui 3 secondi di Walter Gobbi 08/02/2022, 19:56 Non si placa la polemica sui 3 secondi di durata della luce gialla al semaforo : adesso, la Cassazione dice servono almeno 3 secondi, non sotto questa soglia. Lo ha stabilito la II Sezione Civile della Corte con l'ordinanza 26 gennaio 2022, numero 2305. Giallo del semaforo: controversia A ...

Chi deindicizza i contenuti, decisione sul Garante Privacy | Giornalettismo Giornalettismo.com La giustizia che trasforma il boss della ’Ndrangheta in cittadino senza macchia È sconcertante la distanza fra le risultanze investigative e l’ultimo verdetto della Cassazione Come si fa a passare da capo ... sua fra le creste delle montagne calabresi ma una sentenza dice pure ...

Cambiare le lire in euro, è ancora possibile? Cosa si può fare Cambio lire in euro: cosa dice la legge? Con l’introduzione dell’euro ... termini di prescrizione La nuova sentenza della Corte di Cassazione che abbiamo anticipato all’inizio ha affermato che vige la ...

Nessuna legge peròdopo quanti anni deve essere cancellata una notizia dal web . Sicché la ... A ben vedere, però, come chiarito dallapiù volte [1] , il giornale è tenuto solo a de - ...di Walter Gobbi 08/02/2022, 19:56 Non si placa la polemica sui 3 secondi di durata della luce gialla al semaforo : adesso, laservono almeno 3 secondi, non sotto questa soglia. Lo ha stabilito la II Sezione Civile della Corte con l'ordinanza 26 gennaio 2022, numero 2305. Giallo del semaforo: controversia A ...È sconcertante la distanza fra le risultanze investigative e l’ultimo verdetto della Cassazione Come si fa a passare da capo ... sua fra le creste delle montagne calabresi ma una sentenza dice pure ...Cambio lire in euro: cosa dice la legge? Con l’introduzione dell’euro ... termini di prescrizione La nuova sentenza della Corte di Cassazione che abbiamo anticipato all’inizio ha affermato che vige la ...