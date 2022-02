‘La casa sul fiume’, il nuovo thriller di Gianluca Arrighi sarà un film (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – ‘La casa sul fiume’, l’atteso thriller di Gianluca Arrighi che a giugno uscirà in libreria con l’editrice Mea, diventerà un film internazionale prodotto da Vargo. La nota casa di produzione cinematografica, infatti, ha annunciato di aver acquistato i diritti del romanzo e comunicato l’imminente inizio del lavoro sulla sceneggiatura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – ‘Lasul, l’attesodiche a giugno uscirà in libreria con l’editrice Mea, diventerà uninternazionale prodotto da Vargo. La notadi produzione cinematografica, infatti, ha annunciato di aver acquistato i diritti del romanzo e comunicato l’imminente inizio del lavoro sulla sceneggiatura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

_Nico_Piro_ : #9febbraio #Afghanistan Questo quadro ha trovato una nuova casa, la sua proprietaria la sta ancora cercando. Una pi… - mauroberruto : Dopo la medaglia d'oro nel #Curling il prossimo obiettivo è riportare Santa Claus nella sua vera casa, a Bari. Dea… - dellorco85 : La #Bellanova che in TV discute delle 'stelle cadenti' mentre il suo partito del 2% oggi vede il suo leader rinviat… - ultimora_pol : la casa farmaceutica Biontech, che è all'origine della rivoluzione scientifica della tecnologia mRNA, una tecnologi… - ciaosonochiara : Perché durante il #terremoto è importante NON uscire di casa. Non perché lo dicono i poteri forti o perché è tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘La casa Papa Francesco da Fabio Fazio: l'intervista a «Che tempo che fa», in diretta Corriere della Sera