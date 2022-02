Kraven the Hunter | Russell Crowe nel cast del film

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)è entrato a far parte deldithe, iltratto dai fumetti con star Aaron Taylor-Johnson.è entrato a far parte deldithe, ilspinoff di Spider-Man con star Aaron Taylor-Johnson. La star australiana non è alla sua prima apparizione nei progetti tratti dai fumetti: in passato ha avuto il ruolo di Jor-El nelL'uomo d'acciaio diretto da Zack Snyder e apparirà prossimamente in Thor: Love and Thunder- J.C. Chandor sarà alla regia dithee, per ora, i produttori non hanno svelato i dettagli del ruolo affidato a...