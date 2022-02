Kim Kardashian | la riposte de la star face aux attaques incessantes de Kanye West

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le vendredi 4 février, l’ex de Kim, le rappeur de 44 ansl’a critiquée parce qu’elle a laissé leur fille North, 8 ans, utiliser TikTok. Le rappeur a plus tard fait comprendre qu’il ne voulait pas que ses enfants soient sur TikTok sans permission. Lade Keeping Up With thes n’a pas supporté cette énième attaque en public de son ex. Kim, 41 ans, a riposté sur son compte Instagram en faisant comprendre qu’elle fait du mieux qu’elle peut pour élever et protéger ses enfants. Kimdénonce également les “constantes” de, alias Ye, qui ont un impact négatif sur ses filles, North, 8 ans, et Chicago, 4 ans. ...

Advertising

Edith56375196 : @MediasetTgcom24 Ma come??!?! noi italiane le abbiamo naturali kim Kardashian, Beyonce,Jennifer Lopez, Rihanna e an… - _maattiia_ : che belli quelli che “evviva la figa fra???” e poi su twitter hanno solo like ai tweet di kim kardashian, stefania orlando e barbara d’urso - chiamatemiketa : Non riesco a capacitarmi del fatto che Kim Kardashian esca con quel Pete - MaNCheSens : @Greisall si e io sono kim kardashian - zayinwonderland : Ma Cl4r1ss4 pensa veramente di avere qualche fan? Crede di essere Kim Kardashian invece è solo una Kourtney agli es… -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Kardashian

Mistaken identity? Kanye West was spotted out with a woman who bears a striking resemblance toamid the former couple's ongoing divorce drama .vs. Kanye: Breaking Down the Allegations in Their Messy Divorce Read article The Yeezy designer, 44, hosted a listening party for ...Julia Fox e Kanye West sembrano fare sul serio dopo che lui ha detto addio ae lei al pilota Peter Artemiev, da cui ha divorziato nel 2020, e ora si godono l'eccentrica presenza ...Ora, è più che legittimo fare un parallelismo con l’ex musa ed ex moglie Kim Kardashian, il cui stile e la cui carriera sono direttamente proporzionali all’impatto del rapporto (estetico) con Ye: così ...Pete Davidson Kim Kardashian: durante un'intervista ha definito per la prima volta la modella la sua fidanzata, mentre Kanye pare stia uscendo con la sosia ...