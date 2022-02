Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié per i soldi in palio al Grande Fratello Vip | “Pidocchiosa”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)nella Casa più spiata d’Italia, nuovo atto: volano insulti tra le mura del GF Vip dopo le parole della “Princess” sul montepremi innel reality. Una somma che fa gola ai concorrenti e che sembra dividere, minando i già precari equilibri nei rapporti tra alcuni “vipponi” in corsa per la vittoria.per iinal GF Vip: ““ Non è nuova a frasi velenose, ma stavolta, secondo il popolo dei social,avrebbe sfondato l’ultimo muro ...

Advertising

infoitcultura : Katia Ricciarelli, “suicidio con i sonniferi”: il gesto estremo della cantante - infoitcultura : Katia Ricciarelli, il vero motivo della rottura con Pippo Baudo: spunta un vizio inimmaginabile - infoitcultura : Gf Vip, Katia Ricciarelli insulta Lulù per una frase sul montepremi finale: cosa ha detto a Soleil - infoitcultura : Gf Vip 6, Katia Ricciarelli e l’ennesima bordata contro Lulù: “Pidocchiosa” - infoitcultura : 'Lulù pidocchiosa', Katia Ricciarelli e la nuova offesa alla Selassié - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

Per Manila Nazzaro in particolare non è un periodo semplice, complice anche la rottura del rapporto di amicizia con Soleil Sorge e i recenti dissapori con. E intanto, fuori dalla ...Ma per quale motivo? Lorenzo sarebbe rimasto deluso dal fatto che Manila una volta vista la clip contenente le parole pronunciate danei suoi confronti non solo non si è ...Al GF Vip, nelle scorse ore, Manila Nazzaro è stata al centro dell’attenzione dopo la nomination a Kabir Bedi. La concorrente è stata biasimata da Katia Ricciarelli e Soleil, ...Katia Ricciarelli nel confidarsi con Davide Silvestri ha parlato male di Manila con cui aveva stretto un buon rapporto di amicizia nelle ultime settimane. Gf Vip, ecco cosa ha detto Katia a Davide Sil ...