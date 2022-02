Katia Ricciarelli abbandona il GF Vip? Le ipotesi social | da Alex Belli al televoto

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)sarebbe in procinto dire il Grande Fratello? Da una serie di gesti compiuti proprio oggi dalla cantante lirica, pare proprio di sì. Ma cosa è successo nelle ultime ore e cosa avrebbe portato a ipotizzare un imminente abbandono da parte dellail GF? In tanti, sui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

Tutto è accaduto dopo la puntata del reality show andata in onda lunedì sera, in particolare, dopo lo spezzone riguardante il triangolo formato da, Soleil Sorge e la stessa Manila. ...Delia Duran è la prima finalista del GF Vip. Eletta dal pubblico con il 36% delle preferenze. La modella del Venezuela 33enne ha battuto la concorrenza di, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. Entrata da poco più di due settimane, la concorrente esulta per il risultato raggiunto. Gli altri inquilini, invece, amareggiati, mugugnano. Il ...In tanti, sui social, ne sarebbero convinti: Katia Ricciarelli abbandonerà il Grande Fratello Vip o nella puntata di venerdì o il prossimo lunedì sera. Manca ormai poco alla fine della sesta edizione, ...In molti si stanno chiedendo se sia vero che Katia Ricciarelli abbandona il GF Vip. La soprano, infatti, pare proprio essere ad un passo dal lasciare il reality show di Casa Mediaset. Ma perché si sta ...