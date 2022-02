Katia Follesa vittima di una truffa online: “Ho subito un furto d’identità. Non ho mai sponsorizzato prodotti per dimagrire” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Katia Follesa vittima di una truffa online. La comica e conduttrice televisiva, 46 anni, ha pubblicato su Instagram un post in cui denuncia di aver subito un furto d’identità: la sua immagine è stata infatti usata per sponsorizzare alcuni prodotti dimagranti su Internet e sui social. Ma come sottolinea la stessa Katia: “Io non ho mai sponsorizzato nessun prodotto dimagrante” e “non ho mai dato l’autorizzazione a usare la mia immagine associata a gocce miracolose per perdere peso velocemente”. Perciò, tutto falso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76) Nel post pubblicato su Instagram ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022)di una. La comica e conduttrice televisiva, 46 anni, ha pubblicato su Instagram un post in cui denuncia di averun: la sua immagine è stata infatti usata per sponsorizzare alcunidimagranti su Internet e sui social. Ma come sottolinea la stessa: “Io non ho mainessun prodotto dimagrante” e “non ho mai dato l’autorizzazione a usare la mia immagine associata a gocce miracolose per perdere peso velocemente”. Perciò, tutto falso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@katioska76) Nel post pubblicato su Instagram ...

