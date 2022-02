Kate Middleton inquiète : ses étonnantes confidences sur ses craintes pour l’avenir de son fils Louis (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le 2 février dernier, Kate Middleton, 40 ans, a effectué une visite à Twickenham. La duchesse de Cambridge a rencontré les équipes de rugby anglaises, celles de la Ligue anglaise de rugby et de la Fédération anglaise de rugby. Cette rencontre a été l’occasion pour la mère du Prince George, de la Princesse Charlotte et du Prince Louis de faire une séance d’entraînement avec les équipes. La femme du prince William, 39 ans, a marqué des essais. La duchesse de Cambridge a été soulevée dans les airs par les joueurs lors d’une touche. Kate Middleton a également participé à une mêlée. La maman de George, 8 ans, Charlotte, 6 ans, et de Louis, 3 ans, a évoqué ses inquiétudes à propos de l’avenir de son petit dernier, le Prince Louis de ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le 2 février dernier,, 40 ans, a effectué une visite à Twickenham. La duchesse de Cambridge a rencontré les équipes de rugby anglaises, celles de la Ligue anglaise de rugby et de la Fédération anglaise de rugby. Cette rencontre a été l’occasionla mère du Prince George, de la Princesse Charlotte et du Princede faire une séance d’entraînement avec les équipes. La femme du prince William, 39 ans, a marqué des essais. La duchesse de Cambridge a été soulevée dans les airs par les joueurs lors d’une touche.a également participé à une mêlée. La maman de George, 8 ans, Charlotte, 6 ans, et de, 3 ans, a évoqué ses inquiétudes à propos dede son petit dernier, le Princede ...

Advertising

zazoomblog : I jeans skinny non sono mai passati di moda: parola di Kate Middleton - #jeans #skinny #passati #moda: #parola - zazoomblog : I jeans skinny non sono mai passati di moda: parola di Kate Middleton - #jeans #skinny #passati #moda: #parola - zazoomblog : I jeans skinny non sono mai passati di moda: parola di Kate Middleton - #jeans #skinny #passati #moda: #parola - Laura_in_cucina : Giornata internazionale contro la #violenza sulle #donne. - cocoa_key : RT @vogue_italia: Kate Middleton è splendida anche con un paio di jeans (proprio come Lady Diana)! -