Juventus Sassuolo | Dionisi cerca il bis allo Stadium

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Domani in Coppa Italia ci sarà dopo il successo in campionato Domani si chiuderà il programma dei quarti di finale della Coppa Italia con la sfida tra. I neroverdi dino il bisdopo la vittoria in campionato per provare a raggiungere una storica semifinale. Raspadori e Scamacca saranno titolari visto la squalifica in campionato, Rogerio forse per la panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Domani in Coppa Italia ci sarà, Dionisi cerca il bis allo Stadium dopo il successo in campionato Domani si chiuderà il programma dei quarti di finale della Coppa Italia con la sfida tra. I ...Poi nele nell'Inter è esploso. Per me è meglio di Locatelli, di Verratti, di Jorginho... ... Laforse non lo sa valorizzare. Se invece vogliamo esagerare, e sottolineo esagerare, vedo ...Domani si chiuderà il programma dei quarti di finale della Coppa Italia con la sfida tra Juventus e Sassuolo. I neroverdi di Dionisi cercano il bis allo Stadium dopo la vittoria in campionato per ...Editoriale di F. DEL RE del 09/02/2022 09:02:48 hanno tracciato una linea che dovrà essere rimarcata partita dopo partita, vittoria dopo vittoria a cominciare dal prossimo turno ...