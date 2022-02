Juventus, rinnovo De Sciglio: fissato l’incontro con l’agente (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Juventus e De Sciglio sono pronti a trattare il rinnovo di contratto Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Juve è al lavoro sui rinnovi dei giocatori che andranno in scadenza il prossimo 30 di giugno. Tra questi c’è anche Mattia De Sciglio. Nei prossimi giorni, la società bianconera ha in programma un incontro con il procuratore del terzino. Per lui, che fin qui ha convinto l’ambiente con le prestazioni fornite in campo, probabile prolungamento fino al 2025. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lae Desono pronti a trattare ildi contratto Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Juve è al lavoro sui rinnovi dei giocatori che andranno in scadenza il prossimo 30 di giugno. Tra questi c’è anche Mattia De. Nei prossimi giorni, la società bianconera ha in programma un incontro con il procuratore del terzino. Per lui, che fin qui ha convinto l’ambiente con le prestazioni fornite in campo, probabile prolungamento fino al 2025. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

MarcelloChirico : Nelle settimane scorse #Dybala ha avuto uno scontro verbale molto duro col vice presidente della #Juventus Pavel N… - diannasnj : RT @avvofatto_: Se sono vere le cose che ho letto sul rinnovo di #Paulo e specialmente quello di #Bernardeschi posso dire alecramente che l… - Silvia_Mio86 : RT @avvofatto_: Se sono vere le cose che ho letto sul rinnovo di #Paulo e specialmente quello di #Bernardeschi posso dire alecramente che l… - __grazy87 : Proporre un rinnovo al ribasso a 7mln come parte fissa ad un tuo giocatore nonché il 10 che più rappresenta la Juve… - mister_ricci : Il rinnovo di #DeSciglio a cifre contenute considerandolo come un rincalzo per me è un Sì grosso come una casa. #FinoAllaFine #Juventus -