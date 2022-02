Juventus | possibile sacrificio in estate | un big con le valigie

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Calciomercato, dirigenza disposta a rinunciare ad un big inper finanziare le mosse in entrata. Le ultime Inil mercato dellapotrebbe ruotare attorno a De Ligt. Il difensore classe ’99 potrebbe essere uno dei sacrificati per finanziare il calciomercato in entrata. Diverse le squadre interessate al difensore olandese e lanon avrebbe fatto muro, ma a fronte di un’offerta irrinunciabile potrebbe anche accettare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MarcelloChirico : Nelle settimane scorse #Dybala ha avuto uno scontro verbale molto duro col vice presidente della #Juventus Pavel N… - gilnar76 : Calciomercato Juve: possibile “sacrificio” in estate. L’idea della dirigenza #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - calabrone37 : @liviozeta67 @solodax E' questo di Udine, mi pare, sia stata la Goccia che ha fatto Traboccare il Vaso.Stavano parl… - RadioRossonera : ?? ECCO QUANDO DOVREBBE TORNARE IBRA?? Il problema al tendine lo sta tenendo fuori dalla partita contro la #Juventus… - calciomercatoit : ?? L'arrivo di #Vlahovic potrebbe aver cambiato il futuro di #Morata alla #Juventus. ?? Il riscatto ora è possibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus possibile

Juventus News 24

Dopo aver segnato il gol decisivo nella finale di Supercoppa Italiana contro la, Maravilla ... opzione rinnovo per Sanchez Fino a qualche settimana fa, si è parlato anche di una...In avanti quindi dovrebbe rivedersi dal primo minuto Brahim Diaz con Messiastitolare ...30 Al - Hilal - Chelsea 17:30 NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA Real Madriz -Managua 02:00 ...Calciomercato Juventus, dirigenza disposta a rinunciare ad un big in estate per finanziare le mosse in entrata. Le ultime In estate il mercato della Juventus potrebbe ruotare attorno a De Ligt. Il ...Sassuolo in campo in vista della Juve: Djuricic, Toljan e Rogerio a parte. (TUTTO mercato WEB) In avanti possibile impiego di Cuadrado, con Morata destinato alla panchina Spazio a Perin tra i pali, ...