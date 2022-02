Juventus, McKennie: «Vogliamo vincere tutte le competizioni. Pirlo Allgri? Vi dico che…» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Weston McKennie si racconta ai microfoni di DAZN. Le parole del centrocampista statunitense in forza alla Juventus Weston McKennie, centrocampista della Juventus, si è raccontato nel format 1 vs 1 in onda su DAZN. Le sue parole: CALCIO – «Per un po’ ho giocato anche a rugby quando sono tornato negli USA dalla Germania. A un certo punto i dottori mi dissero che avevo le ginocchia di una persona di trent’anni. Non sapevo cosa scegliere e mia madre mi chiese “quanto ti piace il calcio?”. Io risposti “al 99,9%, il football al 99,8”. “Ecco allora hai fatto la tua scelta” e tutto è iniziato così. E’ stata una buona decisione. Non saprò mai come sarebbe andata se avessi scelto il football. A volte mi chiedo come sarebbe andata e penso sarei diventato un professionista perchè ce la metto tutta quando inizio una cosa». RICORDI ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Westonsi racconta ai microfoni di DAZN. Le parole del centrocampista statunitense in forza allaWeston, centrocampista della, si è raccontato nel format 1 vs 1 in onda su DAZN. Le sue parole: CALCIO – «Per un po’ ho giocato anche a rugby quando sono tornato negli USA dalla Germania. A un certo punto i dottori mi dissero che avevo le ginocchia di una persona di trent’anni. Non sapevo cosa scegliere e mia madre mi chiese “quanto ti piace il calcio?”. Io risposti “al 99,9%, il football al 99,8”. “Ecco allora hai fatto la tua scelta” e tutto è iniziato così. E’ stata una buona decisione. Non saprò mai come sarebbe andata se avessi scelto il football. A volte mi chiedo come sarebbe andata e penso sarei diventato un professionista perchè ce la metto tutta quando inizio una cosa». RICORDI ...

