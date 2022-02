Juventus, infortunio in casa Villarreal: Gerard Moreno in dubbio per la Champions League (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Problema muscolare per. L’attaccante del Villarreal, Gerard Moreno, ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra nell’ultimo allenamento. Il club spagnolo ha comunicato come Moreno difficilmente sarà disponibile per martedì 22, giorno in cui si giocherà la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Problema muscolare per. L’attaccante del, ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra nell’ultimo allenamento. Il club spagnolo ha comunicato comedifficilmente sarà disponibile per martedì 22, giorno in cui si giocherà la gara d’andata degli ottavi di finale dicontro la. SportFace.

GoalItalia : Il Verona perde sia Faraoni che Caprari per infortunio: niente Juventus ? #JuveVerona - CalcioNews24 : #GerardMoreno a rischio per la sfida contro la #Juventus ?? - MondoBN : CHIELLINI, Appuntamento a Marzo - calciomercatoit : #VillarrealJuventus, spagnoli nei guai: Gerard #Moreno rischia un mese di stop - mcrisj01 : RT @Fede_Spera86: Infortunio al soleo per Gerard Moreno, centravanti Villarreal. Probabile forfait contro la Juventus -