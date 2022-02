(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Secondo Tuttosport non ci sarebbero problemi per ildi Federicocon lantus. Una trattativa concreta ancora non è...

Advertising

juventusfc : Nel giorno del suo compleanno e alla vigilia di #JuveVerona cosa può esserci di meglio di una doppietta di… - Marco09083222 : @sanderic Vale la stessa cosa per giraudo alla CEDU se tu figc e coni hai fatto dei processi sportivi illegali e se… - FuckTheMoviola : cito l'auspicio odierno di #Allegri: 'mi aspetto che la Juve torni alla normalità, ovvero che dopo una partita vint… - FraaaGG : Non capisco di cosa si lamentino tutti parlando di culo Juve dato che Moreno è da più di una stagione che è sotto l… - Mercato_SerieA : Juve, cosa filtra sul rinnovo di Bernardeschi -

Ultime Notizie dalla rete : Juve cosa

...Per me è stata la decisione giusta perché sapevo che avrei giocato e per me giocare era lapiù ... Sulla possibilità di convincere Didier Deschamps , ex centrocampista ed allenatore dellaed ...Per me è stata la decisione giusta perché sapevo che avrei giocato e trovare spazio era lapiù importante'. Anthony Martial, attaccante 26enne passato in prestito nella sessione invernale di ...la Juventus voleva ingaggiarmi e stavano spingendo, è vero, ma la mia priorità era il Siviglia. Qui ho la possibilità di essere titolare, di giocare regolarmente come volevo. Sapevo che sarei andato a ...Nei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più ma una cosa è certa: il futuro di Morata, ad oggi, è più vicino ad una permanenza alla Juventus.