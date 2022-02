Jiri Lehecka | la promessa ceca sogna a Rotterdam

Advertising

juventitudine : Jiri Lehecka pronto a essere il nuovo campione di Rotterdam? - Mestruat : Ma sto Lehecka Jiri da dove esce? Sta Gasqueggiando. - Pic28620070 : RT @FiorinoLuca: @Alenize82 @matmosciatti11 @antogar78 @Simon_Forever @GeorgeSpalluto @marcoamabili @LorenzoAndreol4 @Ladal17 @86_longo @co… -

Ultime Notizie dalla rete : Jiri Lehecka

Tiscali.it

Ma l'atuale numero 137, il ventenne, si candida a cambiare le cose. Il 6 - 4 6 - 4 al numero 12 ATP Denis Shapovalov all'ATP 500 di Rotterdam (torneo in diretta su SuperTennis e ...Lo scorso anno infatti sia il 25 enne olandese Tallon Griekspoor che l'oggi 20ennesi sono fatti largo in questa fascia di tornei, alla ricerca entrambi di un ruolo importante nel ...Ma l'atuale numero 137, il ventenne Jiri Lehecka, si candida a cambiare le cose. Il 6-4 6-4 al numero 12 ATP Denis Shapovalov all'ATP 500 di Rotterdam (torneo in diretta su SuperTennis e ...Il serbo iscritto alla lista ma dovrà essere vaccinato per partecipare. Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini, Musetti e Mager per l'Italia, così come Cecchinato tra gli alternate insieme a Murray ...