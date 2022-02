Italia’s Got Talent, oggi ripartono le audizioni: i giudici sempre più coinvolti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo la pausa per la settimana sanremese, riparto le audizioni di Italia’s Got Talent, lo show a caccia dei migliori Talenti del paese. Scopriamo le prime anticipazioni su questa inedita terza puntata: chi riuscirà a ottenere i... Leggi su europa.today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo la pausa per la settimana sanremese, riparto lediGot, lo show a caccia dei migliorii del paese. Scopriamo le prime anticipazioni su questa inedita terza puntata: chi riuscirà a ottenere i...

Advertising

ParliamoDiNews : Italia`s Got Talent 2022: riparte la caccia ai talenti, le anticipazioni #italias #talent #riparte #caccia #talenti… - retewebitalia : Italia’s Got Talent, stasera riparte la sfida. Tutte le anticipazioni - #retewebitalia #news #oggi #italia… - velisaaaav : RT @SolemnityDani: RETWITTATE PER I 100K Mr Bean Cheesecake ops vivian tiktok Noah Beck Charli Gaia Sarnataro Brasile Brasileiro Calcio pa… - infoitsalute : Italia’s Got Talent stasera su Sky Uno e su NOW: tutte le anticipazioni - lifestyleblogit : Italia’s Got Talent: la puntata del 9 febbraio - -