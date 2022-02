Italiano, Atalanta è forte ma vogliamo passare il turno (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ''Veniamo da una sconfitta non bella e ci teniamo quindi a reagire e a fare bella figura, sapete tutti quanto sia forte l'Atalanta ma noi vogliamo passare il turno''. Lo ha detto Vincenzo Italiano ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ''Veniamo da una sconfitta non bella e ci teniamo quindi a reagire e a fare bella figura, sapete tutti quanto sial'ma noiil''. Lo ha detto Vincenzo...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Coppa Italia. Italiano 'Contro Atalanta posta in palio alta' - glooit : Italiano, Atalanta è forte ma vogliamo passare il turno leggi su Gloo - sportface2016 : #Atalanta-#Fiorentina, #Italiano: “#Ikoné ha bisogno di tempo. La posta in gioco è altissima” - Mizius75 : RT @RaiSport: #calcio #CoppaItalia Italiano: 'Contro l'Atalanta posta in palio alta' Leggi la news?? - RaiSport : #calcio #CoppaItalia Italiano: 'Contro l'Atalanta posta in palio alta' Leggi la news?? -