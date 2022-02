Italiani in gara Olimpiadi 10 febbraio | programma | orari | tv e streaming Gli azzurri sport per sport | minuto per minuto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo i 37 titoli distribuiti nelle prime cinque giornate di finali, domani, giovedì 10, si assegneranno altri 8 ori nella XXIV edizione delleInvernali, in corso di svolgimento a Pechino, in Cina. Di seguito gare e finali della nona giornata della rassegna e tutti gliimpegnati. LeInvernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Euro1 ed Euro2 ed inin abbonamento su discovery+ ed EuroPlayer, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai+ HD, con logratuito fruibile su Rai Play. CALENDARIO EIN ...