Italia femminile, le convocate di Bertolini per l’Algarve Cup (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha diramato l’elenco delle convocate azzurre per le gare con Danimarca e Norvegia Milena Bertolini ha diramato le convocate dell’Italia femminile per l’Algarve Cup. Le azzurre sfideranno il 16 febbraio la Danimarca a Lagos, mentre il 20 saranno di scena a Faro contro la Norvegia. Finali previste per il 23. Portieri: Rachele Baldi (Napoli femminile), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan); Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Milan), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Giulia Rizzon (Como Women), Angelica Soffia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Milena, ct dell’, ha diramato l’elenco delleazzurre per le gare con Danimarca e Norvegia Milenaha diramato ledell’perCup. Le azzurre sfideranno il 16 febbraio la Danimarca a Lagos, mentre il 20 saranno di scena a Faro contro la Norvegia. Finali previste per il 23. Portieri: Rachele Baldi (Napoli), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan); Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Milan), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Giulia Rizzon (Como Women), Angelica Soffia ...

Advertising

ItalyMFA : Dieci ritratti di donne straordinarie del nostro presente: dall’Archivio di #italiana vi riproponiamo… - LauraGaravini : Complimenti Anne L'Huiller. Una nomina che è di ispirazione anche per l'Italia, per un'affermazione femminile sempr… - ItaliaViva : Ci ha lasciato Monica Vitti, regina del cinema italiano. Talentuosa e ironica innovatrice nel raccontarci l'evoluz… - Milannews24_com : Italia Femminile, le convocate per l'Algarve Cup: ci sono 4 rossonere - ilRomanistaweb : #Italia, cinque le giallorosse convocate per l'Algarve Cup Il CT della Nazionale Italiana #Femminile ha diramato l… -