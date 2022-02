Isola dei Famosi, Loredana Lecciso si tira indietro. Ecco perché (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A breve, su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. C’è ancora molto mistero attorno alle dinamiche che caratterizzeranno l’amato reality ma, nonostante questo, stanno iniziando a trapelare i primi nome dei partecipanti. Stando alle recenti rivelazioni, sembra che a Loredana Lecciso fosse stata data la possibilità di entrare a far parte del reality insieme a Jasmine Carrisi. Pare, però, che la donna abbia rifiutato l’offerta. Isola dei Famosi, un’allettante proposta per Loredana Lecciso C’è tanta curiosità riguardo all’identità di coloro che parteciperanno all’Isola dei Famosi. Sui social network è possibile leggere le ipotesi dei fan più accaniti del programma. Sono stati fatti numerosi ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A breve, su Canale 5, andrà in onda la nuova edizione dell’dei. C’è ancora molto mistero attorno alle dinamiche che caratterizzeranno l’amato reality ma, nonostante questo, stanno iniziando a trapelare i primi nome dei partecipanti. Stando alle recenti rivelazioni, sembra che afosse stata data la possibilità di entrare a far parte del reality insieme a Jasmine Carrisi. Pare, però, che la donna abbia rifiutato l’offerta.dei, un’allettante proposta perC’è tanta curiosità riguardo all’identità di coloro che parteciperanno all’dei. Sui social network è possibile leggere le ipotesi dei fan più accaniti del programma. Sono stati fatti numerosi ...

