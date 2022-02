Investito da carrello mentre era a lavoro, muore operaio nel Pistoiese (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non si arresta il conto delle morti sul lavoro. L'ultima vittima è un operaio di 58 anni, che lavorava in una cartiera di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia. Stando alle prime informazioni diffuse dall'Asl, l'uomo sarebbe stato Investito da un carrello elevatore nel piazzale dell'azienda. La stessa Asl, intervenuta sul posto con i tecnici del proprio Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha spiegato che la ditta era stata controllata negli ultimi tempi. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non si arresta il conto delle morti sul. L'ultima vittima è undi 58 anni, che lavorava in una cartiera di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia. Stando alle prime informazioni diffuse dall'Asl, l'uomo sarebbe statoda unelevatore nel piazzale dell'azienda. La stessa Asl, intervenuta sul posto con i tecnici del proprio Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di, ha spiegato che la ditta era stata controllata negli ultimi tempi.

