Inventing Anna, la nuova serie tv Netflix arriva l’11 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sta per arrivare su Netflix Inventing Anna, la nuova serie targata Shondaland, che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dall’11 febbraio 2022. Grande attesa per la serie, creata dagli stessi ideatori di serie di successo, tra cui Bridgerton e Scandal. Il trailer, rilasciato lo scorso 14 gennaio, sembra promettere una trama avvincente. Dall’11 … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sta perre su, latargata Shondaland, che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal2022. Grande attesa per la, creata dagli stessi ideatori didi successo, tra cui Bridgerton e Scandal. Il trailer, rilasciato lo scorso 14 gennaio, sembra promettere una trama avvincente. Dal… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

foto_nerd : Inventing Anna: la recensione in anteprima dei primi sei episodi - compgirodivite : Inventing Anna. La regina della truffa - SkyTG24 : Inventing Anna, cosa sapere sulla serie tv Netflix sulla truffatrice Anna Delvey - badtasteit : #InventingAnna è uno show costruito per essere impeccabile e pur raggiungendo in molti versi lo scopo, non riesce a… - bridgertonbot : RT @Nerdmovieprod: Inventing Anna: la recensione della serie Netflix #Bridgerton #InventingAnna #JuliaGarner #mystery -