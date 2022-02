Inter, Zhang ha deciso: la mossa del club dopo il derby (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nonostante la tegola arrivata in casa Inter per l’infortunio del giocatore, il club non ci sta e presenta il ricorso: la decisione non ha convinto L’Inter doveva rispondere alla sconfitta subita contro il Milan in campionato e non si è fatta sfuggire l’occasione della Coppa Italia. La vittoria contro la Roma ha, infatti, ridato fiducia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nonostante la tegola arrivata in casaper l’infortunio del giocatore, ilnon ci sta e presenta il ricorso: la decisione non ha convinto L’doveva rispondere alla sconfitta subita contro il Milan in campionato e non si è fatta sfuggire l’occasione della Coppa Italia. La vittoria contro la Roma ha, infatti, ridato fiducia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : #Inter, cena pre-#derby in corso ad Appiano con il presidente Zhang, Marotta, Antonello, Ausilio, Baccin e tutti i giocatori. #DerbyMilano - tibez_ : RT @marifcinter: #Mourinho: 'Il modo come mi hanno aspettato qui. Il signor Zhang, Marotta, Javier mi hanno fatto un bellissimo regalo prim… - pianetaintercom : RT @marifcinter: #Mourinho: 'Il modo come mi hanno aspettato qui. Il signor Zhang, Marotta, Javier mi hanno fatto un bellissimo regalo prim… - Fra8882 : RT @marifcinter: #Mourinho: 'Il modo come mi hanno aspettato qui. Il signor Zhang, Marotta, Javier mi hanno fatto un bellissimo regalo prim… - mfnst : RT @marifcinter: #Mourinho: 'Il modo come mi hanno aspettato qui. Il signor Zhang, Marotta, Javier mi hanno fatto un bellissimo regalo prim… -