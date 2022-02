Inter | infortunio Bastoni | trauma distorsivo alla caviglia destra

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alessandroha lasciato il campo anzitempo durante-Roma, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. Il difensore nerazzurro, dopo uno scontro di gioco fortuito con un avversario, ha accusato un acuto dolore, accasciandosi sul terreno di gioco e richiamando l’attenzione dello staff medico. Sensazioni confermate successivamente da esami specifici sul problema:. Dopo successive e attente valutazioni sulla reale entità dell’e sui tempi di recupero per il calciatore italiano, saranno più chiari i contorni per comprendere la gravità del problema., comunque, recentemente squalificato per due ...

Bastoni, il comunicato dell'Inter. Bastoni, stando a quanto comunicato ufficialmente dal club nerazzurro, non ha riportato lesioni o danni gravi ma comunque sarà costretto a stare ai box. Sono stati effettuati oggi gli accertamenti per Alessandro Bastoni dopo l'infortunio di ieri sera in Inter-Roma di Coppa Italia. L'Inter ha fatto sapere con una nota l'esito, scrivendo sui propri canali social 'Sostituito nel corso di Inter-Roma di Coppa Italia.