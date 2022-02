Infortunio Zapata: l’Atalanta guarda agli svincolati? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’è apprensione in casa Atalanta per le condizioni di Duvan Zapata. L’ attaccante colombiano, uscito per Infortunio nel corso del match casalingo contro il Cagliari, potrebbe aver riportato il distacco del tendine dell’adduttore che, se venisse confermato, comporterebbe l’intervento chirurgico e uno stop di almeno 4 mesi. Se ne saprà di più nelle prossime ore, quando il giocatore verrà sottoposto a visita specialistica. Non è da escludere, quindi, che la società possa ingaggiare uno svincolato per la sua sostituzione. Infortunio Zapata: ARRIVA UNO SVINCOLATO? Se la diagnosi dovesse essere confermata, per l’Atalanta sarebbe una gravissima perdita e con ogni probabilità la costringerebbe ad attingere al mercato degli svincolati per colmare il vuoto del colombiano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’è apprensione in casa Atalanta per le condizioni di Duvan. L’ attaccante colombiano, uscito pernel corso del match casalingo contro il Cari, potrebbe aver riportato il distacco del tendine dell’adduttore che, se venisse confermato, comporterebbe l’intervento chirurgico e uno stop di almeno 4 mesi. Se ne saprà di più nelle prossime ore, quando il giocatore verrà sottoposto a visita specialistica. Non è da escludere, quindi, che la società possa ingaggiare uno svincolato per la sua sostituzione.: ARRIVA UNO SVINCOLATO? Se la diagnosi dovesse essere confermata, persarebbe una gravissima perdita e con ogni probabilità la costringerebbe ad attingere al mercato degliper colmare il vuoto del colombiano ...

Advertising

SkySport : Atalanta, Zapata rischia 4 mesi di stop dopo l'infortunio. Arriva uno svincolato? #SkySport #Atalanta #Zapata - DiMarzio : Nuova visita per l'attaccante dell'#Atalanta #Zapata dopo l'infortunio - DiMarzio : Il nuovo infortunio di #Zapata preoccupa l'#Atalanta - infoitsport : Infortunio di Zapata, per l’attaccante visita specialistica in Finlandia - infoitsport : Atalanta, infortunio Zapata: la Dea segue uno svincolato ex Sampdoria -