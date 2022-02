Infortunio Lozano, Napoli orientato verso la terapia conservativa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le ultime sull’Infortunio di Hirving Lozano. Napoli orientato verso la terapia conservativa, che ridurrebbe i tempi di recupero Come riferito da Sky Sport, il Napoli conta di riavere Hirving Lozano tra un mese dopo la lussazione alla spalla. Come? Tramite una terapia conservativa che ridurrebbe di molto i tempi di recupero. Non è da escludere un intervento chirurgico, che potrebbe però essere rimandato alla fine di questa stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le ultime sull’di Hirvingla, che ridurrebbe i tempi di recupero Come riferito da Sky Sport, ilconta di riavere Hirvingtra un mese dopo la lussazione alla spalla. Come? Tramite unache ridurrebbe di molto i tempi di recupero. Non è da escludere un intervento chirurgico, che potrebbe però essere rimandato alla fine di questa stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Napoli, una strada da seguire per il recupero di #Lozano ?? - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Calcio #NotizieSSCNapoli Lozano è rientrato a Napoli: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni https://t.co… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, possibile terapia conservativa per Lozano dopo l'infortunio alla spalla - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, possibile terapia conservativa per Lozano dopo l'infortunio alla spalla - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, possibile terapia conservativa per Lozano dopo l'infortunio alla spalla -