Infortunio Immobile, le condizioni dell'attaccante laziale

Apprensione in casa Lazio per l'Infortunio occorso a Ciro Immobile durante il quarto di finale di Coppa Italia con il Milan Brutte notizie per Maurizio Sarri a causa dell'Infortunio patito da Ciro Immobile intorno al minuto 65 della sfida di Coppa Italia contro il Milan. L'attaccante biancoceleste ha subito una forte contusione al piede destro dopo aver colpito Kalulu nel tentativo di calciare a rete. Il bomber è uscito dolorante e zoppicante, con Raul Moro a prenderne il posto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@OfficialSSLazio, sostituito Ciro #Immobile per infortunio contro il @acmilan in #CoppaItalia: l'accaduto - ingrid_perrod : Domanda visto l infortunio di #immobile e visto la qualificazione #Vlahovic può prendere la cittadinanza italiana e facciamo giocare lui? - LazioNews_24 : Infortunio #Immobile, Ciro costretto ad uscire dopo un brutto colpo al piede - matteoduranti10 : RT @Lleida21: Meno male che abbiamo preso un centravanti per fare il vice-Immobile a gennaio e quindi non ci preoccuperemo minimamente di q… - TuttoFanta : ?? #LAZIO: tegola per #Immobile, costretto ad uscire dal campo durante la sfida con il #Milan, a causa di un infortu… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Immobile

Infortunio Immobile, le condizioni dell'attaccante laziale

Apprensione in casa Lazio per l'infortunio occorso a Ciro Immobile durante il quarto di finale di Coppa Italia con il Milan Brutte notizie per Maurizio Sarri a causa dell'infortunio patito da Ciro Immobile intorno al minuto 65 della ...

Milan - Lazio 3 - 0 LIVE: infortunio alla caviglia per Immobile ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Meazza, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra Milan e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo ...

Infortunio Immobile, Ciro costretto ad uscire dopo un brutto colpo al piede Lazio News 24 Infortunio Immobile, Ciro costretto ad uscire dopo un brutto colpo al piede Ciro Immobile è stato costretto ad uscire per un duro colpo al collo del piede destro rimediato in un contrasto al limite dell’area con Kalulu. Al suo posto dentro Raul Moro. Le prossime ore saranno ...

BREAKING – Immobile fuori per infortunio contro il Milan: problema alla caviglia, è da valutare È durata poco più di un’ora la partita di Ciro Immobile contro il Milan. L’attaccante della Lazio si è arreso per infortunio, è stato costretto al cambio dopo un contrasto con Kalulu. Il problema è ...

