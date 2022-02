Inflazione e salari | la proposta della Uil | “Nel rinnovo dei contratti tener conto dei prezzi dell’energia” Cgil e Cisl non la seguono

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il segretarioUil Pierpaolo Bombardieri ha lanciato il sasso, minacciando la disdetta del Patto per la Fabbrica perché occorre recuperare potere d’acquisto deia fronte dell‘galoppante. La difficoltà di tenuta deirispetto al costovita è emersa anche dagli ultimi dati Istat: nel 2021 la crescita delle retribuzioni contrattuali orarie si è fermata allo 0,6% annuo. Contro la corsa dell’che nell’anno alle spalle ha toccato una media dell’1,9%. Ma gli altri sindacati non l’hanno seguito su una strada che, se dal punto di vista dei lavoratori è doveroso seguire, potrebbe moltiplicare l’impulso all’aumento dei. Lanon ha preso posizione ufficiale e lanon sembra disposta a ...

Oppure è altrimenti possibile che le aspettative d'aumentino a seguito dei rilevamenti dielevata e inducano a negoziarepiù robusti che a loro volta alimentino un'...L'di fondo è assente perché dopo 30 anni isono ancora stagnanti. Ciò porta presso diversi operatori economici del mercato mondiale a non preoccuparsi di questa spinta 'inflattiva', ...l'inflazione degli affitti in Europa è molto più bassa che non negli Stati Uniti; in Europa non vi sono indizi di una spirale tra salari e prezzi; i colli di bottiglia sul versante dell'offerta si ...La difficoltà di tenuta dei salari rispetto al costo della vita è emersa anche dagli ultimi dati Istat: nel 2021 la crescita delle retribuzioni contrattuali orarie si è fermata allo 0,6% annuo. Contro ...