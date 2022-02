Inchiesta Open, la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Renzi, Boschi, Lotti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 indagati, tra cui il leader di Italia Viva Matteo Renzi, nell’ambito dell’Inchiesta Open sulle presunte irregolarità nei finanziamenti alla fondazione nata per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier. Tra gli indagati per i quali è stato chiesto il processo ci sono anche Maria Elena Boschi, Luca Lotti, l’ex presidente di Open Alberto Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai. Sono coinvolte nell’Inchiesta Open anche quattro società. L’udienza preliminare si terrà il 4 aprile prossimo. Inchiesta Open, richiesta di rinvio a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ladihaildi 11 indagati, tra cui il leader di Italia Viva Matteo, nell’ambito dell’sulle presunte irregolarità nei finanziamenti alla fondazione nata per sostenere le iniziative politiche dell’ex premier. Tra gli indagati per i quali è statoil processo ci sono anche Maria Elena, Luca, l’ex presidente diAlberto Bianchi e l’imprenditore Marco Carrai. Sono coinvolte nell’anche quattro società. L’udienza preliminare si terrà il 4 aprile prossimo., richiesta dia ...

