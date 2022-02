Incentivi alle imprese: presentazione dello sportello Hub turismo digitale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Incentivi alle imprese: al via “Hub turismo digitale”, lo sportello di consulenza e orientamento in materia di contributi e Incentivi a favore di cittadini e imprese campane promosso dalla società Inglobal financial service in collaborazione con il Consorzio Cilento di qualità, che riunisce più di 200 alberghi e strutture ricettive del Cilento, e realizzato con il patrocinio dei Comuni di Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta. L’iniziativa sarà presentata domani, giovedì 10 febbraio (ore 18), a Marina di Camerota presso la sede del Consorzio Cilento di qualità, all’interno del Centro sociale polifunzionale – Palazzetto dello sport, dove avrà sede anche lo sportello. All’incontro parteciperanno Ivan Ghilardi, esperto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 febbraio 2022): al via “Hub”, lodi consulenza e orientamento in materia di contributi ea favore di cittadini ecampane promosso dalla società Inglobal financial service in collaborazione con il Consorzio Cilento di qualità, che riunisce più di 200 alberghi e strutture ricettive del Cilento, e realizzato con il patrocinio dei Comuni di Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta. L’iniziativa sarà presentata domani, giovedì 10 febbraio (ore 18), a Marina di Camerota presso la sede del Consorzio Cilento di qualità, all’interno del Centro sociale polifunzionale – Palazzettosport, dove avrà sede anche lo. All’incontro parteciperanno Ivan Ghilardi, esperto ...

