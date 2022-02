In qualche modo, questo film ha già vinto. Uscirà al cinema il 24 marzo. (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non sappiamo se vincerà, ma Flee, film animato di Jonas Poher Rasmussen, è già entrato nella storia degli Oscar. Si tratta infatti del primo film in assoluto a ottenere un’incredibile tripletta di nomination: è stato candidato nelle categorie Miglior film d’animazione, Miglior documentario e Miglior film internazionale. Oscar 2022: gli esclusi eccellenti e le nomination a sorpresa guarda le foto Leggi anche › Oscar 2022, le nomination: Paolo Sorrentino e tutti gli ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non sappiamo se vincerà, ma Flee,animato di Jonas Poher Rasmussen, è già entrato nella storia degli Oscar. Si tratta infatti del primoin assoluto a ottenere un’incredibile tripletta di nomination: è stato candidato nelle categorie Migliord’animazione, Miglior documentario e Migliorinternazionale. Oscar 2022: gli esclusi eccellenti e le nomination a sorpresa guarda le foto Leggi anche › Oscar 2022, le nomination: Paolo Sorrentino e tutti gli ...

