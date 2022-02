In Italia 81 367 casi Covid e 364 morti Il tasso di positività sale all' 11 | 1%

Leggi su agi

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuoviregistrati il 9 febbraio 2022 sono 81.367 contro i 101.864 di ieri e soprattutto i 118.994 di mercoledì scorso: una riduzione su base settimanale del 32%. I tamponi processati sono stati 731.284 (ieri 999.095), con undisalito all'11,1% (dal 10,2%). I decessi sono 364 (ieri 415): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 149.896. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 26 in meno (ieri -47) con 90 ingressi del giorno, e scendono a 1.350 totali mentre i ricoveri ordinari sono 405 in meno (ieri -338), 17.932 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Speranza: "Fase nuova ma non fare passi lunghi" "Siamo in un tempo nuovo del, perché è cambiata la variante. La variante ...