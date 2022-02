In Europa diritti sulla CO2 lanciati verso 100 euro per tonnellata (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Permessi per inquinare a prezzi record: con la crisi del gas e i reattori nucleari che si spengono bruciamo sempre più carbone. E il nostro primo fornitore è la Russia? Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Permessi per inquinare a prezzi record: con la crisi del gas e i reattori nucleari che si spengono bruciamo sempre più carbone. E il nostro primo fornitore è la Russia?

Ultime Notizie dalla rete : Europa diritti Ue: commissario Schmit, coesione è strumento per lotta ad aumento diseguaglianze Bruxelles, 09 feb 10:46 - La politica di coesione è uno strumento per combattere la tendenza all'aumento delle diseguaglianze in Europa. Lo ha detto il commissario Ue per l'Occupazione e i diritti sociali, Nicolas Schmit. "La pandemia ha aumentato il rischio di disuguaglianze nell'Ue e la politica di coesione è uno dei nostri ...

Le proteste dei rifugiati in Libia e le gravi responsabilità italiane e dell'UE Un articolo di Laura Morreale, tratto da Progetto Melting Pot Europa , sulla grave situazione delle persone rinchiuse arbitrariamente nei centri di detenzione ...cicli di violazioni dei diritti umani. ...

In Europa diritti sulla CO2 lanciati verso 100 euro per tonnellata Il Sole 24 ORE Burundi, progressi sui diritti: l'Ue revoca le sanzioni imposte nel 2016 L'Unione europea ha rimosso le sanzioni imposte nel 2016 al Burundi a fronte dei "progressi" fatti da Gitega in termini di "diritti umani, buona governance e stato di diritto". A renderlo noto è stato ...

Meta getta acqua sul fuoco: "Assolutamente nessuna minaccia di lasciare l'Europa" "Vogliamo che i diritti fondamentali degli utenti dell'UE siano protetti ... Dall'altra parte, la prospettiva di un'abbandono dell'Europa da parte di Meta non sembra essere stata accolta con terrore.

