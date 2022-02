In arrivo una serie tv sulla vita di Raffaella Carrà: ecco tutti i dettagli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Raffaella Carrà avrà il suo omaggio televisivo che merita. Come tutte le persone più importanti della nostra storia, anche lei avrà una serie tv che racconterà le mirabolanti avventure della cantante e presentatrice morta il 5 Luglio 2021. La serie tv su Raffaella Carrà Raffaella Maria Roberta Pelloni, dopo l’omaggio musicale a Sanremo 2022 in suo onore dinanzi al commosso marito Sergio Japino, ora sarà la protagonista di una serie televisiva. L’icona pop sarà rappresentata nel grande schermo con una produzione del Gruppo Lucisano e Kubla Khan 1990. Paola Lucisano si è detta entusiasta per questo nuovo progetto: “Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di Raffaella, così come della ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 febbraio 2022)avrà il suo omaggio televisivo che merita. Come tutte le persone più importanti della nostra storia, anche lei avrà unatv che racconterà le mirabolanti avventure della cantante e presentatrice morta il 5 Luglio 2021. Latv suMaria Roberta Pelloni, dopo l’omaggio musicale a Sanremo 2022 in suo onore dinanzi al commosso marito Sergio Japino, ora sarà la protagonista di unatelevisiva. L’icona pop sarà rappresentata nel grande schermo con una produzione del Gruppo Lucisano e Kubla Khan 1990. Paola Lucisano si è detta entusiasta per questo nuovo progetto: “Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di, così come della ...

