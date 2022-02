iliad vuole comprare Vodafone Italia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) , l’operatore francese arrivato innel 2018 ha fatto un’offerta per l’acquisizione come dichiarato dal CEO Thomas Reynaud a Bloomberg: “ha fatto un’offerta aper l’acquisizione del 100% di“. Dopo voci insistenti su una probabile fusione tra le due società di telecomunicazioni, arriva invece la notizia di una probabile acquisizione. L’obiettivo diè la base utenti disul mobile e soprattutto sul fisso con una spesa stimata di 14 miliardi di euro. Fissotutto incluso solo online a meno di 25€ha presentato un’offerta al consiglio di amministrazione di ...

Dopo l'ingresso disul mercato, Vodafone si è vista ridimensionare di molto il suo giro in Italia e aveva addirittura deciso di lanciarsi nel settore low cost con Ho Mobile. L'offerta di...esce allo scoperto,Vodafone Italia. Dopo settimane di rumors il ceo francese, Thomas Reynaud esce allo scoperto: "Confermo cheha fatto un'offerta per l'acquisizione del 100%", ha ...