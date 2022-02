Il venture capital in Italia supera 1mld di euro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il venture capital in Italia – ossia, l’insieme degli investimenti con capitale di rischio per finanziare l’avvio o la crescita di un’attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo, innovazione e attrattiva – non accenna ad arrestarsi, superando nel 2021 la vetta del miliardo di euro di investimenti. Secondo l’annuale EY venture capital barometer 2021, ossia lo studio EY per analizzare l’andamento degli investimenti di venture capital nelle startup e scaleup Italiane, il venture capital in Italia nel 2021 “vale” precisamente 1.243 milioni di euro, segnando il +118% rispetto ai 569 milioni di euro del ... Leggi su fmag (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilin– ossia, l’insieme degli investimenti cone di rischio per finanziare l’avvio o la crescita di un’attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo, innovazione e attrattiva – non accenna ad arrestarsi,ndo nel 2021 la vetta del miliardo didi investimenti. Secondo l’annuale EYbarometer 2021, ossia lo studio EY per analizzare l’andamento degli investimenti dinelle startup e scaleupne, ilinnel 2021 “vale” precisamente 1.243 milioni di, segnando il +118% rispetto ai 569 milioni didel ...

