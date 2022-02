Il tweet del figlio di Montesano sulle bare di Bergamo che rischia di costargli il posto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - “Le bare di Bergamo stanno al Covid 19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro”: è il tweet choc comparso sul profilo di Tommaso Montesano (la frase insieme all'account è stata poi rimossa ma ne è rimasta traccia nel tam tam sui social), giornalista del quotidiano Libero e figlio dell'attore Enrico noto per le sue posizioni anti-green pass e no-vax. Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di #Bergamo e di tutte le vittime del #Covid. Bene la dissociazione dei colleghi di Libero e la netta presa di posizione del direttore @alesallusti, ma si è passato il segno. Quereleremo Montesano. pic.twitter.com/uBAAPjKVLY — Giorgio Gori (@giorgio gori) February 9, 2022 ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - “Ledistanno al Covid 19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro”: è ilchoc comparso sul profilo di Tommaso(la frase insieme all'account è stata poi rimossa ma ne è rimasta traccia nel tam tam sui social), giornalista del quotidiano Libero edell'attore Enrico noto per le sue posizioni anti-green pass e no-vax. Il vergognosodel giornalista Tommasooffende la memoria dei morti di #e di tutte le vittime del #Covid. Bene la dissociazione dei colleghi di Libero e la netta presa di posizione del direttore @alesallusti, ma si è passato il segno. Quereleremo. pic.twitter.com/uBAAPjKVLY — Giorgio Gori (@giorgio gori) February 9, 2022 ...

