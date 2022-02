Il tweet choc del giornalista di Libero sulle bare di Bergamo | Gori | “Lo quereliamo”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Il vergognosodelTommaso Montesano offende la memoria dei morti die di tutte le vittime del Covid. Bene la dissociazione dei colleghi die la netta presa di posizione del direttore Alessandro Sallusti, ma si è passato il segno. Quereleremo Montesano”. Il sindaco di, Giorgio, replica a sua volta via Twitter alla sparata del redattore del quotidiano, figlio dell’attore Enrico, negli ultimi tempi diventato un punto di riferimento per il mondo no vax e no green pass. Il(“Ledistanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro”, poi cancellato) ha scatenato un’ondata di sdegno e polemiche. “Negare la tragedia è ripugnante, uno schiaffo in pieno volto per ...