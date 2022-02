Il trailer The Last Kingdom 5, da marzo su Netflix: trama e cast dell’ultima stagione del dramma epico (Di mercoledì 9 febbraio 2022) The Last Kingdom 5 uscirà il 9 marzo 2022: ben 10 nuovi episodi della serie, che Netflix ha annunciato come l’ultimo capitolo del dramma epico, saranno disponibili sulla piattaforma con una storia ambientata diversi anni dopo la fine della quarta stagione. The Last Kingdom 5, ultima stagione della saga basata sulla serie di romanzi bestseller di Bernard Cornwell Le Storie dei Re Sassoni (titolo originale The Saxon Stories), vedrà Alexander Dreymon riprendere il ruolo di Uhtred, affiancato dagli altri volti del cast principale Emily Cox (Brida), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Adrian Schiller (Aethelhelm), Cavan Clerkin (Pyrlig), Millie Brady ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) The5 uscirà il 92022: ben 10 nuovi episodi della serie, cheha annunciato come l’ultimo capitolo del, saranno disponibili sulla piattaforma con una storia ambientata diversi anni dopo la fine della quarta. The5, ultimadella saga basata sulla serie di romanzi bestseller di Bernard Cornwell Le Storie dei Re Sassoni (titolo originale The Saxon Stories), vedrà Alexander Dreymon riprendere il ruolo di Uhtred, affiancato dagli altri volti delprincipale Emily Cox (Brida), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Adrian Schiller (Aethelhelm), Cavan Clerkin (Pyrlig), Millie Brady ...

Advertising

Roby_Passarelli : The Sims 4: Il Mio Matrimonio, trailer e dettagli per il nuovo DLC - telesimo : #DisneyPlus ha diffuso la key art e il trailer italiano della serie originale #TheDropout, che in Italia arriverà i… - GamingTalker : Evil Dead The Game, il nuovo trailer annuncia l'apertura dei pre-ordini - nerdassgems : IL TRAILER DI THE LAST KINGDOM 5 JESOO SONO PRONTA UHTRED DI BEBBANBURG CI RIPIGLIAMM TUTT #TheLastKingdom - Intothe_Stream : Into the … #trailer Pronti per la quinta e ultima stagione di #thelastkingdom? Tenetevi forte perchè il 6 marzo è… -