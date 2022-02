“Il teatro comico” di Carlo Goldoni con Giulio Scarpati: venerdì 11 febbraio al Padovani di Montalto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Montalto – Secondo appuntamento con la prosa della stagione teatrale 2021/2022 del teatro comunale Lea Padovani. venerdì 11 febbraio, alle ore 21, andrà in scena “Il teatro comico” di Carlo Goldoni con Giulio Scarpati. “Oso pensare signori miei che, in futuro, qualsiasi sorte toccherà a questa nostra meravigliosa Venezia, a questa straordinaria nazione italiana, anche di fronte alla più terribile delle catastrofi, entrambe non vorranno mai rinunciare al teatro, a comprenderne la necessità per coloro che lo animano ma anche per coloro che ne fruiscono, per rinnovare l’occasione che ogni artista ha di procurare ristoro allo spirito degli uomini se mai questi dovessero smarrirlo a propria ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022)– Secondo appuntamento con la prosa della stagione teatrale 2021/2022 delcomunale Lea11, alle ore 21, andrà in scena “Il” dicon. “Oso pensare signori miei che, in futuro, qualsiasi sorte toccherà a questa nostra meravigliosa Venezia, a questa straordinaria nazione italiana, anche di fronte alla più terribile delle catastrofi, entrambe non vorranno mai rinunciare al, a comprenderne la necessità per coloro che lo animano ma anche per coloro che ne fruiscono, per rinnovare l’occasione che ogni artista ha di procurare ristoro allo spirito degli uomini se mai questi dovessero smarrirlo a propria ...

