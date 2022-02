Il sospetto dei contiani: “Di Maio sapeva già tutto del Tribunale di Napoli”. Grillo a Roma in serata (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il M5S è ormai il partito dei sospetti. I contiani contro Di Maio arrivano a pensarle tutte dopo la sospensione dell’elezione di Conte a leader del Movimento. Il silenzio del Ministro degli Esteri viene interpretato come un indizio molto sospetto. Nessun commento, nessun intervento. Difficile non abbia nulla da dire di fronte a un passaggio chiave e drammatico. I retroscenisti si scatenano. M5s, i sospetti. I contiani accusano Di Maio: “sapeva tutto?” In questa storia c’è un prima e un dopo. Prima della decisione del Tribunale di Napoli e dopo la crisi provocata dalla partita del Quirinale, l’ex capo politico – secondo alcuni – avrebbe voluto o staccarsi dal Movimento: dando vita a una scissione, oppure sfiduciare il leader. “Per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il M5S è ormai il partito dei sospetti. Icontro Diarrivano a pensarle tutte dopo la sospensione dell’elezione di Conte a leader del Movimento. Il silenzio del Ministro degli Esteri viene interpretato come un indizio molto. Nessun commento, nessun intervento. Difficile non abbia nulla da dire di fronte a un passaggio chiave e drammatico. I retroscenisti si scatenano. M5s, i sospetti. Iaccusano Di: “?” In questa storia c’è un prima e un dopo. Prima della decisione deldie dopo la crisi provocata dalla partita del Quirinale, l’ex capo politico – secondo alcuni – avrebbe voluto o staccarsi dal Movimento: dando vita a una scissione, oppure sfiduciare il leader. “Per ...

