Il sindaco vegano di New York sorpreso a mangiare pesce in un’osteria italiana | scoppia il caso Solo poche ore prima diceva | “Il formaggio è come l’eroina”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nuovo momento di imbarazzo per il neodi NewEric Adams, che dopo essersi vantato di essereè statodai reporter ain un ristorante italiano a Midtown, Osteria La Baia. Da parte sua, Adams ha invitato i newesi a “ignorare le voce” e non “preoccuparsi di quello che c’è nel piatto delAdams”: “Nessuno è perfetto in questa città ed io sono ildi Newe sono perfettamente imperfetto e occasionalmente mangio”, ha risposto ancora ai giornalisti. “La mia è una dieta incentrata sui vegetali, a chi ha domande su quello che mangio rispondo, ho più di 18 anni e so prendermi cura di me stesso”, ha poi aggiunto, cercando di svicolare dal ...

Advertising

Corriere : Il sindaco di New York vegano Sorpreso a mangiare pesce - FrancescoDeBen8 : RT @GregPignataro: Sindaco vegano di Ny sorpreso a mangiare pesce, è Fishgate - Ultima Ora - ANSA - CordioliMirco : RT @autocostruttore: Il sindaco di New York vegano sorpreso a mangiare pesce: «Mi scuso, lo faccio occasionalmente» Ma mi scuso con chi... ? - BettainChin : RT @autocostruttore: Il sindaco di New York vegano sorpreso a mangiare pesce: «Mi scuso, lo faccio occasionalmente» Ma mi scuso con chi... ? - Satiraptus : Il sindaco di #NewYork, noto #vegano, sorpreso a mangiare pesce:' Non era pesce, ma su consiglio di una amica itali… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco vegano

Nuovo momento di imbarazzo per ildi New York Eric Adams, che dopo essersi vantato di essereè stato sorpreso dai reporter a mangiare pesce in un ristorante italiano a Midtown, Osteria La Baia. Ma questo non è il primo ...Massimo Basile per 'la Repubblica' eric adams 7 Per mesi il '' di New York Eric Adams aveva parlato con amore di insalate, lattughe, lenticchie e verdure. Si era messo in posa per i fotografi, in cucina con il grembiule, mentre preparava ..."Fish gate" per il sindaco di New York "vegano" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Eric Adams, il nuovo sindaco di New York, dopo essersi vantato di essere vegano è stato sorpreso dai reporter a mangiare pesce ...