Il Riff di Marco Mengoni | la quinta puntata

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 10 febbraio arriva un nuovo episodio de “Ildi”. Ospite dellasarà Pif. Cos’è Ildi? Partito nel 2019, lldiè il primo podcast realizzato da un artista italiano. Nelle dodici puntate della prima stagione, il cantautore indaga il significato di. “Ascoltando tanta musica, ho iniziato a pensare alla potenza del, quando funziona e quando è fatto bene. Così mi sono chiesto: che cosa è unnella vita di una persona? Una cosa che ti caratterizza, nella vita come nel lavoro, una costante che ognuno riconosce in se stesso. L’ho chiesto prima di tutto a me e credo di ...

Continua il viaggio de "Il Riff" di Marco Mengoni, il primo podcast tenuto da un artista italiano. Dopo il debutto della seconda stagione che ha visto Lilli Gruber, Fabio De Luigi, Marco Missiroli e Gregorio Paltrinieri ospiti delle prime quattro ...