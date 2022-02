Il richiamo di Draghi agli alleati: servono affidabilità e stabilità (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’incontro con i parenti delle vittime del Morandi: la prima visita ufficiale del presidente del Consiglio dopo i giorni difficili e deludenti delle elezioni per il Quirinale Leggi su corriere (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’incontro con i parenti delle vittime del Morandi: la prima visita ufficiale del presidente del Consiglio dopo i giorni difficili e deludenti delle elezioni per il Quirinale

Advertising

Corriere : Draghi e il piano per ripartire. Il richiamo agli alleati: servono affidabilità e stabilità - riviera24 : Draghi a Genova, Foti: «L'appuntamento si è trasformato in una lezione di storia e in un continuo richiamo alle azi… - tittilatitti : @Mario_Gallo1 Ciao ciao anche all #AcquaPubblica nonostante il referendum2011 dicesse che l'acqua deve restare pubb… - SimyFrant : Un bell'appello alla politica quello di #Mattarella, non senza contraddizioni ( si veda il passaggio sui poteri sov… - SimyFrant : @francofontana43 @ilmanifesto Un bell'appello alla politica, non senza contraddizioni ( si veda il passaggio sui po… -