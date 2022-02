Il Procuratore antimafia e terrorismo incontra i funzionari dell’Ufficio Rapporti DNA/DDA della Direzione antifrode dell’Agenzia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, ha presentato oggi (nella foto), presso la DNA al Procuratore Nazionale antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, il primo nucleo di funzionari dell’Ufficio Rapporti DNA/DDA, appositamente costituito nell’ambito della Direzione antifrode dell’Agenzia. Delineata la nuova organizzazione della Direzione antifrode dell’Agenzia che favorirà ulteriori sinergie Durante la riunione è stata così delineata la nuova organizzazione della Direzione antifrode dell’Agenzia che favorirà ulteriori sinergie, per rafforzare il dispositivo nazionale di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, ha presentato oggi (nella foto), presso la DNA alNazionalee Anti, Federico Cafiero De Raho, il primo nucleo diDNA/DDA, appositamente costituito nell’ambitodell’Agenzia. Delineata la nuova organizzazionedell’Agenzia che favorirà ulteriori sinergie Durante la riunione è stata così delineata la nuova organizzazionedell’Agenzia che favorirà ulteriori sinergie, per rafforzare il dispositivo nazionale di ...

