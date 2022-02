Il premio Oscar esige il superamento del provincialismo: meno male che c’è Sorrentino (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Paolo Sorrentino potrebbe fare il bis dopo l’Oscar 2014 per La grande bellezza. Il primo passo è fatto: per ora è solo neo-candidato al 2022 per il miglior film in lingua straniera con È stata la mano di Dio. Lo hanno annunciato ufficialmente, sul sito dell’Academy, gli attori Leslie Jordan e Tracee Ellis Ross. Sorrentino, però, dovrà vedersela con (almeno) quattro grandissimi concorrenti. Il suo destino lo conosceremo durante l’attesa notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo (spostata di alcuni giorni rispetto alla consuetudine per via del Super Bowl e delle Olimpiadi invernali di Pechino). Ovvio che il regista napoletano abbia dichiarato d’essere “felicissimo di questa nomination”. “Per me è già una grande vittoria”, ha detto appena saputo della notizia: “un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Paolopotrebbe fare il bis dopo l’2014 per La grande bellezza. Il primo passo è fatto: per ora è solo neo-candidato al 2022 per il miglior film in lingua straniera con È stata la mano di Dio. Lo hanno annunciato ufficialmente, sul sito dell’Academy, gli attori Leslie Jordan e Tracee Ellis Ross., però, dovrà vedersela con (al) quattro grandissimi concorrenti. Il suo destino lo conosceremo durante l’attesa notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo (spostata di alcuni giorni rispetto alla consuetudine per via del Super Bowl e delle Olimpiadi invernali di Pechino). Ovvio che il regista napoletano abbia dichiarato d’essere “felicissimo di questa nomination”. “Per me è già una grande vittoria”, ha detto appena saputo della notizia: “un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ...

